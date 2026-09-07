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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım, hasara yol açtı!

        Yıldırım, hasara yol açtı!

        Şırnak'ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Yıldırım, hasara yol açtı!

        Şırnak’ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.

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        #şırnak
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