Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 81 ilde ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacak

        81 ilde ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacak

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulması istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        81 ilde 'Terör Suçları Soruşturma Büroları' kurulacak

        Adalet Bakanlığınca terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde müstakil ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulması kararlaştırıldı. Bürolarda görev yapacak savcılara terör suçları dışındaki işlerin verilmemesi, soruşturmaların yalnızca bu uzmanlaşmış birimlerce yürütülmesi ve kolluk birimleriyle her ay koordinasyon toplantısı yapılması öngörüldü.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, terör örgütleriyle mücadelede ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve başsavcılıklar nezdindeki iş ve işlemlerin etkinliğinin artırılması amacıyla alınacak tedbirler sıralandı.

        REKLAM

        Yazıda, terör suçlarının kamu güvenliği, toplumsal huzur, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, demokratik hukuk düzeni ve vatandaşların güven duygusu üzerinde doğrudan etkili olduğuna işaret edildi. Bu suçlara ilişkin soruşturmaların titizlikle, gecikmeksizin ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin yanı sıra terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin, güncel yapılanmalarının ve faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

        MÜSTAKİL SORUŞTURMA BÜROLARI KURULACAK

        Yazıya göre il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere müstakil ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ oluşturulacak. Bu büroların görev tanımına terör suçları dışındaki soruşturmalar dahil edilmeyecek. Bürolarda görevli Cumhuriyet savcılarına, terör soruşturmalarında uzmanlaşmalarının ve dosyalara yoğunlaşmalarının sağlanması amacıyla terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya başka görev verilmeyecek. Bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının bilgileri ve daha sonra yapılacak görevlendirme değişiklikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına bildirilecek.

        REKLAM

        SORUŞTURMALAR UZMANLAŞMIŞ BÜROLARCA YÜRÜTÜLECEK

        Terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde oluşturulacak Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca yerine getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları, il Cumhuriyet başsavcılığından alınacak talimat üzerine zorunlu soruşturma işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlçe başsavcılıklarınca yapılan işlemlere ilişkin evrakın gecikmeden tamamlanarak ilgili il Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi sağlanacak. Böylece terör soruşturmalarının tek merkezden, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulama çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

        EMNİYET VE JANDARMAYLA AYLIK KOORDİNASYON TOPLANTISI

        Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığının koordinasyonunda, her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantılara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığının görevlileri davet edilecek. Toplantılarda terör örgütlerinin güncel yapılanmaları, faaliyetleri, ülke genelindeki soruşturma süreçleri ve mücadele yöntemleri değerlendirilecek. Elde edilen tespit ve değerlendirmeler, terör soruşturmalarına katkı sağlaması amacıyla il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak.

        AYLIK İSTATİSTİKLER ÜLKE GENELİNDE DERLENECEK

        Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikleri de derleyecek. Hazırlanacak istatistikler, her ay gerçekleştirilecek koordinasyon toplantıları öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimleriyle paylaşılacak. Bu veriler doğrultusunda terör örgütlerinin faaliyetleri, soruşturmaların seyri, bölgesel gelişmeler ve alınması gereken yeni tedbirler düzenli olarak değerlendirilecek.

        REKLAM

        SORUŞTURMALARDA ETKİNLİK VE UYGULAMA BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

        Düzenlemeyle terör suçlarıyla mücadelede Cumhuriyet başsavcılıkları arasındaki koordinasyonun artırılması, soruşturmaların gecikmeksizin yürütülmesi ve terör alanında görev yapan Cumhuriyet savcılarının uzmanlaşması amaçlanıyor. Adli makamlar ile emniyet ve jandarma birimleri arasındaki düzenli bilgi paylaşımı sayesinde terör örgütlerinin ülke genelindeki hareketlerinin bütüncül şekilde takip edilmesi, güncel yapılanmalarının ortaya çıkarılması ve soruşturmalarda uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor. Yazı, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına, bilgi için ise Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yangın ünlülerin evine ulaştı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve iki gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınının lüks bir siteye sıçradığı; Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira gibi tanınmış isimlerin evlerinin bulunduğu ancak alevlerin konutlara zarar vermeden engellendiği öğrenildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?