9 yıl kayıptı! Kimsesizler mezarlığında bulundu

Avcılar'da 2017 yılında kaybolan Oğuzhan Tekin’in (22) cesedinin olaydan 12 gün sonra sahilde bulunduğu ve kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre baba Adem Tekin, "12 gün sonra bulunmuş. Adli Tıp Kurumu’nda da 15 gün bekletiliyor ve kimsesizler mezarlığına defnediliyor. İçeride DNA testi verdik, yüzde 99,9 oranında eşleşmiş. Ama bu DNA testini 12 gün sonra bulunduğunda benden DNA isteyebilirlerdi” dedi.

Avcılar’daki evinden 16 Aralık 2017’de saat 15.00 sıralarında çıkan Oğuzhan Tekin, akşam eve dönmedi. İşten dönen Adem Tekin, saat 18.00 sıralarında oğlu Oğuzhan’ı aradı. Babasına dışarıda olduğunu ve 1 saat sonra eve geleceğini söyleyen Oğuzhan’a ulaşılamayınca ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Bir süre polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılan aile, yıllarca başta sahiller, otogarlar ve havalimanları olmak üzere birçok yerde oğullarını aradı.

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KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Tekin’in ailesine ulaşarak, kayıp ihbarından 12 gün sonra, 28 Aralık 2017’de Avcılar’da denizde bir erkek cesedi bulunduğunu ve kimlik tespiti yapılamadığı için Adli Tıp Kurumu’nda 15 gün bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiğini söyledi. Oğuzhan Tekin’in kaybolduğu yer, ihbarın yapıldığı karakol ve cesedin bulunduğu bölgenin aynı ilçe olması nedeniyle aile, DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na çağrıldı.

YÜZDE 99,9 DNA UYUMU SAĞLANDI

22 Eylül’de kuruma giden baba Adem Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin’den alınan DNA örneklerinin, yapılan inceleme sonucunda mezarlıktan alınan örneklerle yüzde 99,9 oranında uyum sağladığı belirtildi. Detaylı inceleme için 29 Eylül’de yeniden kuruma çağrılan aile, oğullarının cesedinin 9 yıl önce bulunmasına ve kayıp ihbarında bulunmalarına rağmen kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Adem Tekin, olayda ihmali olduğunu öne sürerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

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BABA, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Oğuzhan Tekin’in babası Adem Tekin, “Oğlum Oğuzhan Tekin, 16 Aralık 2017’de İstanbul Avcılar’da kayboldu. Oğlumu kaybolduğu gün telefonla aradım. O gün oğlum evde yalnızdı. Öğleden sonra saat 15.00 gibi evden çıkıyor. Aynı gün akşam 18.00 gibi ben işten eve geldim. 18.05 gibi oğlumu aradım. ‘Neredesin oğlum?’ dedim. Bana, ‘Baba dışarıdayım’ dedi. ‘Ne zaman gelirsin?’ dedim. Oğlum da, ‘1 saate kadar gelirim’ dedi. Ben de ‘Gelirken 2 ekmek alır mısın?’ dedim. Oğlum, ‘Tamam baba, alırım’ dedi. Eve girdiğimde ekmek olduğunu görünce diğer oğluma, ‘Abini, ekmek almasın, ekmek varmış’ dedim. Aradı, ‘Aradım baba, ulaşılamıyor’ dedi. Ondan sonra bir daha ulaşamadık” dedi.

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"MEĞER OĞLUMUZ 9 SENE ÖNCE BULUNMUŞ"

Yıllarca oğlunu arayan Adem Tekin, “Bundan 1 hafta önce bizden DNA testi istediler. DNA örneği verdik. Eşleştirme yapıldı ve doğru çıkmış. Eşleştirme yapılınca bizi çağırdılar, geldik Adli Tıp’a. Fakat oğlumun cesedinin bulunduğu yer Avcılar sahil, oturduğumuz yer Avcılar sahil, şikayette bulunduğumuz, ifade verdiğimiz karakol Avcılar Merkez Karakolu. Bunlara ifade vermemize rağmen, aynı yerden oğlumun cesedinin çıkmasına rağmen bize herhangi bir bilgi, belge verilmedi. 9-10 yıldır bir bilgi verilmedi. Meğer aslında oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz hala burada oğlumuzu arıyoruz, ihbarda bulunmamıza rağmen. Gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım. Otogarları, havalimanlarını gezdim, televizyon programlarına katıldım. Çocuğum herhangi birinden kaçan, düşmanı ya da bir husumetlisi falan yoktu. Kendi işinde gayet temiz, spora gidip gelen bir çocuktu. Gayrimeşru işleri de yoktu” diye konuştu.

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"OTOPSİ RAPORUNDA ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL"

Oğlunun ölüm nedeninin de aydınlatılmasını isteyen Tekin, “Otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunda ölüm sebebi belli değil. Neden belli değil ölüm sebebi? Neden belli değil? İntihar mı? Başkası tarafından itildi mi? Kazayla denize mi düştü? Bundan herhangi bir şey çıkmamış. Tekrar otopsi raporu istiyorum. Oğlum kaybolduğunda şikayette bulunduğum zaman ben savcılıktan HTS kayıtlarını, kamera görüntülerini, nerelere gittiyse, gümrük kapıları, havalimanları, otogarlar, hastaneler, hepsinin aranmasını talep ettim. Bütün kamera görüntülerini talep ettim ama hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamadım. Bugüne kadar bir cümle dahi söylemediler. En son şu bir aydır yoğunlaştı, bir aydır üzerine düştüler” diye konuştu.

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"KAYBOLDUKTAN 12 GÜN SONRA BULUNMUŞ"

Baba Tekin, “Benden bugün DNA testi istiyorlar. O zaman da benden DNA testi isteyebilirlerdi. Çocuğumu 12 gün sonra buluyorlarsa, bana gelip, ‘Kardeşim, kayıp ilanım var senin orada, evrakım var orada. Bir cenaze var, bulduk. Sen bir DNA testi ver, bir karşılaştıralım, tutuyor mu?’ diyebilirlerdi. Benim çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın? 12 gün sonra bulunmuş. Yetkililer bana bunu söyleyebilirdi. Adli Tıp Kurumu’nda da 15 gün bekletiliyor ve kimsesizler mezarlığına defnediliyor” dedi.

"KAYIP İHBARIMIZA RAĞMEN KİMSE HABER VERMEDİ"

Oğuzhan Tekin’in kardeşi Tunahan Tekin, “28 Aralık’ta cesedi bulunduğu halde, sistemde ihbarımız olmasına rağmen bize en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar? Bir ihmal uğruna, yani 9-10 sene biz neden bunu bekliyoruz? Neden DNA testini bize baştan yaptırmıyorlar? DNA testini baştan yaptırsaydık, 2017’de bu ceset bizim elimize geçseydi, biz de ona göre kendi işlerimizi halleder, kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten. O dönemde bu davalarla kim ilgilendiyse onlardan kesinlikle şikayetçiyiz” dedi.