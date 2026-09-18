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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Gürlek, sürecin başlaması için örgütün tasfiyesi gerektiğini söyledi

        Adalet Bakanı Gürlek, sürecin başlaması için örgütün tasfiyesi gerektiğini söyledi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan düzenlemenin uygulanması için örgütün tamamen tasfiye edilmesi ve silahların bırakılmasının şart olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlanan hukuki düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi ve silahların bırakılması gerektiğini söyledi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada konuşan Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesine değinerek, düzenlemenin uygulanabilmesi için örgütün tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi ve silahların teslim edildiğinin resmen tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

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        "ÖRGÜTÜN TAMAMEN TASFİYE EDİLMESİ GEREKİYOR"

        Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan düzenlemenin TBMM’de 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Gürlek, kanunun uygulanması için belirlenen şartların açık olduğunu belirtti.

        Gürlek, "Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra artık Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak" dedi.

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        Hazırlanan düzenlemede şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini belirten Gürlek, "Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için olmazsa olmaz örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        30 MADDELİK BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI HAZIRLANIYOR

        Gürlek, süreçle ilgili kamuoyundaki soruların doğru bilgilerle yanıtlanması amacıyla 30 maddelik bir bilgilendirme kitapçığı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

        Başsavcılıklara sokak çeteleri, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini aktaran Gürlek, savcıların operasyonları kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

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        Uyuşturucu bağımlılarının ceza infaz kurumlarından çıktıktan sonra yeniden aynı ortama dönmesini önlemek amacıyla rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Gürlek, uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü kişilerin tahliye öncesinde rehabilitasyon sürecine alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

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        #Akın Gürlek
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
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