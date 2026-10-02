Adana'da üçüncü kattan düşen adam öldü
Adana'da bir apartmanın üçüncü katından düşen adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı
Giriş: 02 Ekim 2026 - 03:00 Güncelleme:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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