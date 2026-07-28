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        Adapazarı'nda kelebeklerin ölüm dansı

        Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı, bu yıl da yaşandı. Milyonlarca söğüt kelebeğinin, eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıkların etrafında uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldüğü 'kelebeklerin ölüm dansı' olarak da adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Adapazarı'nda kelebeklerin ölüm dansı
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        Adapazarı ilçesinde genellikle temmuz ayının sonunda gerçekleşen ilginç doğa olayı bu yıl da yaşandı. Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü'ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği "ölüm dansı" olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı.

        KELEBEKLERİN ÖLÜMÜ, KAR YAĞIŞINI ANDIRDI

        DHA'nın haberine göre, havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı. Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı.

        Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu.

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        #sakarya
        #adapazarı
        #haberler
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