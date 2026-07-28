Adapazarı'nda kelebeklerin ölüm dansı

Adapazarı ilçesinde genellikle temmuz ayının sonunda gerçekleşen ilginç doğa olayı bu yıl da yaşandı. Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü'ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği "ölüm dansı" olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı.

KELEBEKLERİN ÖLÜMÜ, KAR YAĞIŞINI ANDIRDI

DHA'nın haberine göre, havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı. Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı.

Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu.