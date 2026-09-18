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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Adıyaman'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Adıyaman Kahta'da bir binanın 6'ncı katından düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adıyaman'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 çocuk annesi olan 34 yaşındaki Esra Kılınç, yaşadığı binanın 6. katından dengesini kaybederek düştü.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kılınç, ağır yaralı olarak önce Kahta Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan Kılınç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kılınç'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Adıyaman
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