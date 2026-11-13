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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

        Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

        Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 01:31 Güncelleme:
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        Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

        Kaza, gece saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki otomobil ile G.Ö. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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