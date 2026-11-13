Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki otomobil ile G.Ö. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.