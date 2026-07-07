AFAD'dan Arnavutköy ekibine akreditasyon

AFAD'dan Arnavutköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibine akreditasyon
İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Arama Kurtarma Ekibi (ARKUR), yaklaşık 6 ay süren yoğun hazırlık ve eğitim sürecinin ardından AFAD tarafından gerçekleştirilen Orta Seviye Akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak akredite oldu
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
Arnavutköy Belediyesi'nin gönüllü arama kurtarma personellerinden oluşan ARKUR ekibinin, uzun süredir devam eden teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen zorlu Orta Seviye Akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ARKUR ekibi, afet anlarında dışarıdan lojistik desteğe ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla operasyon yürütebilme ve aynı anda iki farklı bölgede bağımsız görev icra edebilme yeterliliğini belgeledi.
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