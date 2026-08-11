Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Afyon karahisar'da V.K. (52) idaresindeki otomobil, Hocalar ilçesi Davulga köyünde F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.F, N.K, İ.K, M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralılardan V.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.