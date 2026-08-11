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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 06:45 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Afyonkarahisar'da V.K. (52) idaresindeki otomobil, Hocalar ilçesi Davulga köyünde F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.F, N.K, İ.K, M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre, yaralılardan V.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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