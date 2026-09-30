Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu
Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:00 Güncelleme:
Ağrı'da dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
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