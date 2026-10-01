AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeni Parti'ye tepki: Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşma ve Yeni Parti milletvekillerinin konuşma öncesinde Genel Kurul salonundan ayrılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasama yılı açılışında Genel Kurul’da konuşma yapmasının devlet ve Meclis hayatının en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirtti.

“TARİHİ BİR KONUŞMA YAPTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında devlet ve siyaset hayatının gelecek dönemine “istikamet” verecek önemli ve stratejik siyasi değerlendirmeler ortaya koyduğunu belirten Çelik, bu değerlendirmelerin önümüzdeki dönemde ayrıntılı şekilde ele alınacağını ifade etti.

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Çelik, Erdoğan’ın konuşmasının vatandaşlar tarafından okunmasının veya dinlenmesinin önemli olduğunu belirterek, konuşmayı takip edemeyen vatandaşlara da çağrıda bulundu.

ÇELİK’TEN YENİ PARTİ’NİN SALONU TERK ETMESİNE TEPKİ

Çelik, Yeni Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması başlamadan önce Genel Kurul salonunu terk etmesini eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü, söz konusu tutumun Meclis’e ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olduğunu savundu.

Çelik, Meclis’in güçlendirilmesi gerektiğini savunanların, Meclis’e hak ettiği değeri verme konusunda zaaf içinde olduklarının görüldüğünü ifade etti.

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“MECLİS’İ TERK ETMEK BÜYÜK ÇELİŞKİ”

Meclis’in güçlenmesi gerektiği yönünde sık sık açıklamalar yapanların Genel Kurul salonunu terk etmesini “büyük bir çelişki” olarak nitelendiren Çelik, Yeni Parti’nin “siyaset üretmek” yerine “siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam ettiğini” ileri sürdü.

Çelik, açıklamasının sonunda yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinleyemeyen vatandaşların konuşmayı okumalarının veya dinlemelerinin değerli olacağını ifade etti.