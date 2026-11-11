AK Parti’den İBB’ye sosyal yardım eleştirisi

AK Parti İBB Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, belediyenin faaliyet raporları ve bütçe verileri üzerinden sosyal yardım politikalarını eleştirdi; bazı yardım kalemlerinde yararlanıcı sayısının düştüğünü, 2025 sosyal destek bütçesinde ise öngörülen tutarla gerçekleşen harcama arasında yaklaşık 2,7 milyar liralık fark bulunduğunu söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantılarında sosyal hizmetler konusunda söz alan AK Parti İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, İBB yönetiminin sosyal yardım uygulamalarını, seçim döneminde açıklanan vaatleri ve bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. İBB’nin 2025 yılı faaliyet raporu ile 2026 yılının ilk altı aylık mali verilerini karşılaştıran Birer, bazı yardım kalemlerinde yararlanıcı sayılarının gerilediğini belirterek başvuru, ödeme ve hak sahipliği verilerinin açıklanmasını istedi.

NAKDİ DESTEK ALAN HANE SAYISI GERİLEDİ

Birer, İBB’nin 2025 yılı faaliyet raporunda tek seferlik nakdi destekten yararlanan hane sayısının 333 bin 347’den 104 bin 628’e düştüğünü söyledi. Bunun yaklaşık yüzde 69’luk azalmaya karşılık geldiğini belirten Birer, söz konusu yardım kaleminin afet ve kriz desteklerini de kapsadığını hatırlattı.

Birer, “İhtiyaç mı azaldı, programın kapsamı mı değişti, destek başka bir kanaldan mı verildi? Bunun başvuru ve ödeme verileriyle açıklanması gerekir” dedi.

EVLİLİK DESTEĞİNDE YÜZDE 46’LIK DÜŞÜŞ

Evlilik desteğinden yararlanan çift sayısının 7 bin 533’ten 4 bin 40’a gerilediğini belirten Birer, bunun yaklaşık yüzde 46’lık düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Birer, “Evlilik desteğindeki yüzde 46’lık düşüşün hesabını, yuva kurmaya çalışan gençlerimiz adına soruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ev eşyası ve giyim desteği kapsamında sunulan hizmet sayısının 14 bin 331’den 4 bin 491’e, yenidoğan destek paketi sayısının ise 40 bin 379’dan 37 bin 568’e düştüğünü kaydeden Birer, yardım programlarının kapsamının değişip değişmediğinin ve şartları taşıdığı halde başvurusu bekleyen ailelerin sayısının açıklanmasını istedi.

SOSYAL DESTEK BÜTÇESİNDE 2,7 MİLYAR LİRALIK FARK

İBB’nin 2025 yılı Performans Programı’nda ayni ve nakdi sosyal destek hizmetleri için yaklaşık 11 milyar 849 milyon lira öngörüldüğünü belirten Birer, faaliyet raporunda gerçekleşen harcamanın 9 milyar 194 milyon lira olarak yer aldığını söyledi.

Başlangıçta öngörülen bütçenin yaklaşık yüzde 78’inin kullanıldığını ifade eden Birer, iki tutar arasında yaklaşık 2 milyar 655 milyon liralık fark bulunduğuna dikkat çekti.

Birer, “Hangi kalemlerde tasarruf yaptınız, hangi hizmetleri değiştirdiniz, hangi işleri ertelediniz? Bu farkın hesabını kendi performans hedefleriniz üzerinden verir misiniz?” diye sordu.

ENGELLİLERE YÖNELİK PROGRAMDA GERÇEKLEŞME YÜZDE 7

2026 yılının ilk altı aylık mali verilerini de değerlendiren Birer, İBB’nin Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma programına yaklaşık 12 milyar 711 milyon lira bütçe ayırdığını, haziran sonu itibarıyla harcamanın 3 milyar 887 milyon lira seviyesinde kaldığını söyledi.

Programdaki bütçe gerçekleşme oranının yüzde 31 olduğunu belirten Birer, aynı dönemde belediyenin genel bütçe gerçekleşmesinin yüzde 29 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim programında ilk altı aylık bütçe gerçekleşmesinin yüzde 7, Şehit Yakını ve Gaziler programında ise yüzde 11 olduğunu aktaran Birer, kasım ayı itibarıyla güncel harcama ve hizmet verilerinin Meclise sunulmasını istedi.

100 BİN ANNE ADAYINA VERİLEN SÖZÜ SORDU

İBB yönetiminin seçim döneminde açıkladığı sosyal yardım vaatlerine de değinen Birer, 2024 yılında 100 bin anne adayına beslenme paketi sözü verildiğini, Ekim 2026’da ise 2027 yılı için 50 bin anne adayını kapsayan yeni bir hedef açıklandığını söyledi.

Birer, “2024’te söz verdiğiniz 100 bin anne adayına hangi tarihte, kaç paket ulaştırdınız?” sorusunu yöneltti.

Tek asgari ücretle geçinen ailelere yıllık 10 bin lira pazar desteği vaat edildiğini de hatırlatan Birer, Nisan 2026’da başvuruları açılan desteğin hane başına tek seferlik 2 bin 500 lira olarak açıklandığını, 2027 yılı için duyurulan tutarın ise 5 bin lira olduğunu belirtti. Birer, vaat edilen yıllık desteğin hangi ödeme takvimiyle karşılanacağının açıklanmasını istedi.

2027 İÇİN 28,5 MİLYAR LİRALIK AİLE DESTEĞİ

Birer, İBB yönetiminin 2027 yılı için yaklaşık 28,5 milyar liralık aile desteği açıkladığını, eğitim paketiyle birlikte duyurulan toplam tutarın ise 37,2 milyar liraya ulaştığını belirtti.

2026 yılında İstanbulkart desteğiyle 230 bin 71 haneye ulaşıldığının açıklandığını, 2027 yılı için ise 200 bin haneye kaynak ayrıldığını ifade eden Birer, iki rakamın aynı yararlanıcı tanımına dayanıp dayanmadığının açıklanmasını istedi.

Emeklilere yönelik 2027 yılı için duyurulan yıllık 24 bin liralık kira desteğinin aylık karşılığının 2 bin lira olduğunu hatırlatan Birer, desteğin kaç emekliyi kapsayacağının ve ödeme takviminin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

SAYIŞTAY BULGUSUNU GÜNDEME TAŞIDI

Konuşmasında 2025 yılı Sayıştay denetim raporuna da değinen Birer, raporun 90 numaralı bulgusunda sosyal yardım ödemelerinin aracılık hizmetine ilişkin tespitler bulunduğunu söyledi.

Birer’in aktardığına göre, 2025 yılında 2 milyar 725 milyon lirayı aşan nakdi yardımın ödeme ve aracılık hizmeti ihale yapılmadan BELBİM ve özel bir banka üzerinden protokolle yürütüldü. Hak sahiplerince aynı gün çekilmeyen tutarların değerlendirilmesi sonucunda BELBİM’in yaklaşık 17 milyon 635 bin lira faiz geliri elde ettiği de raporda yer aldı.

Birer, İBB yönetiminin ödeme modelinin güvenli ve izlenebilir olduğunu savunduğunu, Sayıştay’ın ise belediye şirketi üzerinden hizmet sunulmasının rekabet yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı yönünde değerlendirmede bulunduğunu ifade etti.

Önceki yıl aynı konuya ilişkin bulgunun izleme tablosunda “Yerine Getirilmedi” olarak kaydedildiğini belirten Birer, “Sayıştay aynı ödeme yöntemi için yeniden uyardı. İBB yönetimi, bu uyarıyı niçin yerine getirmediğini İstanbul’a açıklamak zorundadır” dedi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİNİ DE KARŞILAŞTIRDI

İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçelerini de değerlendiren Birer, sosyal yardımları da kapsayan cari transferlere ayrılan bütçe payı bakımından ilk üç sırada AK Partili belediyelerin bulunduğunu, ilk 10 belediyenin 7’sinin AK Parti yönetiminde olduğunu söyledi.

Birer, Pendik Belediyesinin bütçesinin yüzde 7,76’sını, Ümraniye Belediyesinin yüzde 6,70’ini ve Tuzla Belediyesinin yüzde 5,05’ini cari transferlere ayırdığını belirtti.

AK Parti döneminde İBB tarafından yürütülen sosyal yardım uygulamalarına da değinen Birer, 2018 yılında sosyal destek kartıyla 149 bin 251 aileye, eğitim yardımlarıyla ise 89 bin 574 öğrenciye ulaşıldığını ifade etti.

İBB YÖNETİMİNE ÜÇ ÖNERİ

Konuşmasının sonunda sosyal yardımların şeffaflığı ve etkinliğine ilişkin üç öneri sunan Birer, her üç ayda bir sosyal yardım sonuç tablosu yayımlanmasını istedi.

Birer, bu tabloda programların bütçeleri, gerçekleşen harcamaları, başvuru sayıları, kabul ve ret kararları ile bekleyen dosyaların yer alması gerektiğini belirtti. Yararlanıcı sayılarının ve ilçe bazlı dağılımların da kişisel veriler korunarak açıklanmasını önerdi.

Başvuru sonuçları ile ödeme takvimlerinin vatandaşların erişimine açılmasını isteyen Birer, Sayıştay’ın ödeme ve aracılık hizmetine ilişkin bulgusu için de takvimli bir düzeltme planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Birer, söz konusu konuları iki ayrı soru önergesiyle İBB yönetimine ileteceklerini belirterek, “Cevapsız kalan her başvurunun, yerine getirilmeyen her sözün ve açıklanmayan her harcamanın hesabını sormaya devam edeceğiz. İstanbul’un hakkını İstanbul adına savunacağız” ifadelerini kullandı.