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        Akıncılar Belediyesi GES yapımına başlandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye güneş enerji santrali (GES) yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Akıncılar Belediyesi'nden GES yatırımı

        Sivas'ın Akıncılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen GES projesiyle belediyenin elektrik tüketiminin önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin geleceğine yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, "GES Projesi hem çevre hem de belediye bütçesine önemli kazanımlar sağlayacak. İlçemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Enerjisini üreten, kaynaklarını verimli kullanan ve çevreye duyarlı bir belediye olma hedefiyle 1 megavat gücündeki GES yapımına başladık. Bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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