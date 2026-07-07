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        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da arpa ve buğday rekoltesinde yüzde 300 artış

        Aksaray'da arpa ve buğday rekoltesinde yüzde 300 artış

        Aksaray Valisi Murat Duru, bu yılın ilk arpa ve buğday hasadı törenine katıldı. Vali Duru, "Daha önceki yıllara göre hem arpa, hem de buğday hasadında yüzde 300 artış oldu. Bunun yanında yağışlar bol olunca yüzde 70'e yakın su tasarrufu da yaptık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Aksaray'da rekolte yüzde 300 arttı

        Aksaray'da bu yılın ilk arpa ve buğday hasadı, Kazıcık köyünde düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene Aksaray Valisi Murat Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir ile çiftçiler katıldı.

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        Vali Duru, bu yıl rekoltenin yüzde 300 arttığını belirterek, "Mayıs ayında İç Anadolu bölgesi olarak 66 yılın en yüksek yağışını elde ettik. Daha önceki yıllara göre hem arpa, hem de buğday hasadında yüzde 300 artış oldu. Bunun yanında yağışlar bol olunca yüzde 70'e yakın su tasarrufu da yaptık. Bereketli bir sezon olduğu için şükrediyoruz" dedi.

        Vali Murat Duru, "Buraya hem hasat, hem de denetime geldik. Şehrimizde 1 Temmuz -15 Eylül arasında orman alanlarına girişleri de yasakladık. Gerçekten çok sıcak günler geçiriyoruz. Bu sıcaklarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biçerdöver sürücüleri de bu dönemde kuralları çok dikkatli uymalılar. Tedbirlere uymayanlara kanunları uygulayacağız. Hasat döneminde anız yakılmaması, toprağımızın verimliliğinin korunması, çevremizin, ormanlarımızın ve tüm canlıların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

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