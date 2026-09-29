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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da 22 gündür kayıp Alzheimer hastasından acı haber

        Muğla'da 22 gündür kayıp Alzheimer hastasından acı haber

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 22 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ahmet Kestek evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        Alzheimer hastasından 22 gün sonra acı haber

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 22 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası ölü bulundu.

        Olay, 8 Eylül'de Köyceğiz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Ahmet Kestek'ten (73) haber alınamaması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 22 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Kestek'in evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde cansız bedeni bulundu.

        Kestek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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