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        Anadolu Üniversitesi'nden 15 yeni program

        Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında yapay zeka, veri bilimi, yazılım, dijital medya ve oyun tasarımı gibi alanlarda açtığı 15 ön lisans ve lisans programıyla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Anadolu Üniversitesi'nden 15 yeni program

        Üniversitede bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek programların da yer aldığı 15 yeni nesil program için toplam 990 kontenjan ayrıldı. Geleceğin meslekleri konusundaki eğitimler verilecek bölüm ve programlar için Anadolu Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yükseköğretimde yaşanan dijital dönüşüme uyum sağlamak amacıyla eğitim programlarını güncellediklerini ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yeni bölümler açtıklarını söyledi.

        Üniversitenin bu yıl yaklaşık 3 bin öğrenci kabul edeceğini belirten Adıgüzel, bunların yaklaşık üçte birinin yeni açılan programlarda eğitim göreceğini ifade etti.

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        Yeni programlar arasında Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda Ön Yüz Yazılım Geliştirme, Arka Yüz Yazılım Geliştirme ve Büyük Veri Analistliği programlarının yer aldığını dile getiren Adıgüzel, dijital oyun alanında da eğitim kapasitesini artırdıklarını belirtti.

        Adıgüzel, Meslek Yüksekokulundaki Oyun Geliştirme Programı'nın yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesindeki Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nün de öğrenci kabulüne devam ettiğini söyledi.

        Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde bu yıl yüzde 100 İngilizce eğitim verecek Veri Bilimi ve Analitiği programının ilk öğrencilerini alacağını belirten Adıgüzel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde de İngilizce eğitimin sürdüğünü kaydetti.

        AÇIKÖĞRETİMDE İKİ YENİ PROGRAM

        Açıköğretim Fakültesinde de dijital dönüşüme yönelik iki yeni programın açıldığı bilgisini paylaşan Adıgüzel, Yapay Zeka Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı programlarının bu yıl ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi.

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        Yapay zeka ve veri odaklı mesleklerin iş gücü piyasasında giderek önem kazandığını belirten Adıgüzel, yeni programların farklı disiplinlerden mezun olacak öğrencilerin de kariyerlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

        Açıköğretim programlarının yalnızca sınavla değil, ikinci üniversite kapsamında da tercih edilebildiğini hatırlatan Adıgüzel, örgün eğitim gören öğrencilerin bu programlardan yararlanmasını tavsiye etti.

        "Geleceğin meslekleri konusunda eğitim almak isteyen herkes Anadolu Üniversitesini tercih etsin" diyen Adıgüzel, Açıköğretim Fakültesinin de örgün eğitimle aynı nitelikte içerik ve eğitim materyalleri sunduğunu belirtti.

        Adıgüzel, öğrencilerinin önemli bölümünün ikinci üniversite kapsamında veya mezun olduktan sonra yeniden eğitim alan bireylerden oluştuğunu ifade ederek, Açıköğretim Fakültesinin yaşam boyu öğrenmenin önemli bir parçası haline geldiğini sözlerine ekledi.

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