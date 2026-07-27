Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

CHP'de siyasi hareketlilik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Rozet töreninde yaşanan gelişmeler parti içinde yeni dengelerin habercisi mi? Yeni parti hazırlıkları hangi aşamaya geldi, kuruluş sürecinde yaşandığı öne sürülen mali sorun iddialarının perde arkasında ne var? Siyasi kulislerde konu... Daha Fazla Göster

CHP'de siyasi hareketlilik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Rozet töreninde yaşanan gelişmeler parti içinde yeni dengelerin habercisi mi? Yeni parti hazırlıkları hangi aşamaya geldi, kuruluş sürecinde yaşandığı öne sürülen mali sorun iddialarının perde arkasında ne var? Siyasi kulislerde konuşulan son bilgiler, CHP'nin geleceğine ilişkin hangi senaryoları öne çıkarıyor? Parti yönetiminde gözler bu kez Grup Başkanvekilliği seçimine çevrilmiş durumda. CHP'nin yeni Grup Başkanvekili kim olacak? Yeni siyasi oluşumun A Takımı'nda hangi isimlerin yer alacağı konuşuluyor? Bu gelişmeler muhalefetin siyasi stratejisini ve Türkiye siyasetindeki dengeleri nasıl etkileyebilir? Gündemdeki tüm başlıklar, kamuoyuna yansıyan bilgiler ve siyasi kulislerde konuşulan son gelişmeler ışığında kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, Hukukçular Av. Yiğit Acar ve Av. Cem Kaya, Gazeteci Orhan Bursalı, Siyaset Bilimci Dr. Nurettin Kalkan ile 27. Dönem CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'deki son gelişmeleri, yeni parti sürecini ve siyasi gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Daha Az Göster