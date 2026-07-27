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        Haberler Gündem Politika Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV'ye konuştu

        Anahtar Parti Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu Yeni Parti'nin kurulması ile ilgili "Bence öngördüklerinden başka bir enerji çıkacaktır. Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini sorguladıkları, butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğü, yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği bir propaganda yürütüldü. Ben bu süreçte parti kapatma kararından daha hasarlı, daha öngörülemez bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Bence kapatma kararı butlan kararından daha az zarar verirdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Yeni Parti yorumu: Başka bir enerji çıkabilir

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlarken, CHP'de tartışılan mutlak butlan süreci, yeni siyasi parti girişimleri ve Türkiye'deki siyasi dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin son yıllarda alışılmış siyasi kalıpların dışında bir dönemden geçtiğini belirten Ağıralioğlu, uzun süreli iktidarların seçmen davranışlarını değiştirdiğini söyledi. 24 yıllık iktidar dönemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yüzde 50+1 şartının siyasi ittifakları yeniden şekillendirdiğini ifade eden Ağıralioğlu, geçmişte birbirine uzak duran seçmen grupları ile partiler arasında geçişkenliğin arttığını dile getirdi.

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        Yeni Parti'nin kuruluşuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, kamuoyunda beklenenden farklı bir siyasi enerji ortaya çıkabileceğini savundu.

        CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, süreç boyunca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetinin sorgulandığını ve "butlan kararıyla YSK kararlarının boşa düştüğü, yargı eliyle siyasetin dizayn edildiği" yönünde bir söylem oluşturulduğunu ifade etti.

        Ağıralioğlu, sürece ilişkin görüşünü, "Ben bu süreçte parti kapatma kararından daha hasarlı, daha öngörülemez bir şey oluşturduğunu düşünüyorum. Bence kapatma kararı butlan kararından daha az zarar verirdi." sözleriyle dile getirdi.

        Muhalefetin süreci doğru yönetemediğini savunan Ağıralioğlu, "Muhalefetin bu süreci sağlıklı yönetemediğini düşünüyorum." dedi.

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