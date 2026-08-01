Ankara'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 24 gözaltı

Gazeteciler "figüran" için ifade verdi. Gazeteciler neden ifade verdi? Gazetecileri kim şikayet etti? Belediyelere yolsuzluk operasyonları. Süreç nereye evrilir? Başkanlar neden gözaltında? Erdal Beşikçioğlu neden gözaltında? CHP'li seçmen Yeni Parti'ye mi geçti? Operasyonlara CHP'nin tepkisi ne? Si... Daha Fazla Göster

Gazeteciler "figüran" için ifade verdi. Gazeteciler neden ifade verdi? Gazetecileri kim şikayet etti? Belediyelere yolsuzluk operasyonları. Süreç nereye evrilir? Başkanlar neden gözaltında? Erdal Beşikçioğlu neden gözaltında? CHP'li seçmen Yeni Parti'ye mi geçti? Operasyonlara CHP'nin tepkisi ne? Siyaset ne ile finanse ediliyor? Yolsuzluk parti kapatmaya yol açar mı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Uğur Dündar, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Gazeteciler Gökhan Taşkın, Nur Tuğba Aktay ve Gürkan Zengin yanıtladı. Daha Az Göster