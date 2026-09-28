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        Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 05:54 Güncelleme:
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        Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Başkentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.

        Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

        Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

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        #ankara
        #haberler
        #başkent
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