Kocaeli'nde olay, önceki gece Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi.

İbrahim Çankaya (50), boşandığı eşi Fatma Çiğil’e (37) sokakta tabancayla ateş etti.

ATEŞ AÇAN ESKİ KOCA KAÇTI

DHA'daki habere göre kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CENAZE KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Fatma Çiğil’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.

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KATİL YAKALANDI

Olay sonrası kaçan İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Çankaya’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.