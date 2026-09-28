Fatma'yı sokakta öldürmüştü! Katil kocadan haber var
Kocaeli'nde, boşandığı 37 yaşındaki Fatma Çiğil'i, sokakta tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 50 yaşındaki İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Çankaya'nın emniyetteki işlemleri sürerken, Çiğil'in cenazesi Konya'ya gönderildi
Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:04 Güncelleme:
Kocaeli'nde olay, önceki gece Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi.
İbrahim Çankaya (50), boşandığı eşi Fatma Çiğil’e (37) sokakta tabancayla ateş etti.
ATEŞ AÇAN ESKİ KOCA KAÇTI
DHA'daki habere göre kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
CENAZE KONYA'YA GÖNDERİLDİ
Fatma Çiğil’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.
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KATİL YAKALANDI
Olay sonrası kaçan İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Çankaya’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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