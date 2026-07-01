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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı

        Ankara Valisi Canbolat 52 bin sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı

        Ankara Valisi Yakup Canpolat, "2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da 52 bin sahipsiz köpek toplandı
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        Ankara Valisi Yakup Canbolat 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.

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