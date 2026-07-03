Ankara’da NATO tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2.5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri, son buluşmada ise "Operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay ... Daha Fazla Göster Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2.5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri, son buluşmada ise "Operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay yerinden ayrıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, 6 kişi tutuklandı (İHA) Daha Az Göster