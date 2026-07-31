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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı

        Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı

        Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Çetenin; internetten iletişim kurdukları mağdur erkekleri sevgili olma vaadiyle otel veya evlere davet ettiği, şüpheli kadınların mağdurlarla sözleştikleri adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ve paralarının gasp edildiği tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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