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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "Bir Oda, Bir Nefes Projesi": İhtiyaç sahiplerinin evleri din görevlilerince boyanıyor

        Antalya'da "Bir Oda, Bir Nefes Projesi": İhtiyaç sahiplerinin evleri din görevlilerince boyanıyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde hayata geçirilen "Bir Oda, Bir Nefes Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanları din görevlilerince gönüllü olarak boyanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Antalya'da "Bir Oda, Bir Nefes Projesi"

        Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Akseki İlçe Müftülüğü işbirliğinde yürütülen "Bir Oda, Bir Nefes Projesi" kapsamında, vakıf tarafından yapılan sosyal inceleme ve saha çalışmaları sonucu ihtiyaç sahibi haneler belirleniyor.

        Belirlenen evlerin boya ve yardımcı malzemeleri SYDV tarafından karşılanırken, boya işleri ise İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri Hüseyin Çoban, Mevlüt Serin ve Fatih Özdemir tarafından gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Salihler, Çaltılıçukur, Taşlıca, Kepezbeleni ve Karakışla mahallelerinde toplam 8 ihtiyaç sahibinin yaşam alanları boyandı.

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        Din görevlisi Çoban, vatandaşların hayatına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin kendileri için yalnızca bir boya çalışması olmadığını belirten Çoban, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek onların yaşam alanlarını daha temiz ve güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de din görevlileri olarak gönüllü şekilde işin işçilik kısmını üstlendik. Bir vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. İmkanımız oldukça bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

        Karakışla Mahallesi'ndeki evi boyanarak daha temiz ve kullanışlı hale getirilen İbrahim Turgut da evindeki değişimin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Evimizi boyadılar, tertemiz yaptılar. Allah devletimizden ve emeği geçen hocalarımızdan razı olsun. Hepsi kendi işleri gibi uğraştı. Evimizin havası değişti, çok güzel oldu" diye konuştu.

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        "Bir Oda, Bir Nefes Projesi"nin, vakıf tarafından yapılacak sosyal inceleme ve saha tespitleri doğrultusunda, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanlarında sürdürülmesi planlanıyor.

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