Antalya’nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgenin sarp arazi yapısı ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

YANGIN 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra çok sayıda gönüllü de destek verdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürü Sezgin Örmeci ve Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, yangın bölgesindeki çalışmaları takip ederek koordine etti.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SINDIRGI'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Taşköy Mahallesi’nde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi’nde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Yangına müdahale çalışmalarında 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 helikopter, 4 uçak ve 2 iş makinesi ile 40 personel görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınmasına destek amacıyla bölgeye ayrıca 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.