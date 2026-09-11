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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracını çekmek için gelmişti, direksiyon başında hayatını kaybetti

        Aracını çekmek için gelmişti, direksiyon başında hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Direksiyon başında hayatını kaybetti

        Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir garajın önünde park halinde bulunan hafif ticari aracın sahibine ulaşan çevre esnafı, şahıstan aracın yerini değiştirmesini istedi. Telefon görüşmesinin ardından park halindeki aracının yanına gelen 68 yaşındaki M.F.A., araca bindi. Bir süre sonra sürücünün araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbinin durduğu belirlenen sürücüye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.A., burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

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