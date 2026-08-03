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        Araçtan sarktı, başını çarptı! Sürücüye gözaltı!

        Samsun'da 24 yaşındaki Mehmet Eren Y., otomobilden sarkıp düğün konvoyunu kayda alırken, yolcu indirmek için duraksayan servis minibüsüne başını çarptı. Feci kazada ağır yaralanan Mehmet Eren Y.'nin içinde bulunduğu aracın sürücüsü Bahadır E., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Araçtan sarktı, başını çarptı! Sürücüye gözaltı!

        Samsun'un Canik ilçesinde otomobilden sarkıp düğün konvoyunu kayda alan Mehmet Eren Y. (24), yolcu indirmek için duraksayan servis minibüsüne başını çarparak ağır yaralandı. Mehmet Eren Y.’nin içinde bulunduğu aracın sürücüsü Bahadır E., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Düğün konvoyundaki Bahadır E.’nin kullandığı otomobildeki Mehmet Eren Y., video çekmek için başını aracın camından dışarı çıkardı. Mehmet Eren Y., bu sırada yolcu indirmek için duraksayan B.E.’nin (52) kullandığı servis minibüsüne başını çarpıp, yere düştü. Yaralanan Mehmet Eren Y., hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mehmet Eren Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bahadır E.’yi ‘Taksirle yaralama’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

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