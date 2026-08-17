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        ASELSAN liseleri LGS'de başarı çıtasını yükseltiyor

        Yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle yola çıkan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile ASELSAN Konya MTAL, 2026 yılı yerleştirmelerinde başarı çıtasını en üst seviyeye taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        ASELSAN liseleri LGS'de başarı çıtasını yükseltiyor

        ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü teknik altyapısı, modern vizyonu ve nitelikli eğitim anlayışıyla dikkati çeken okullar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bu yıl da Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi oldu.

        Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, ASELSAN MTAL (Ankara) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı yüzde 1,21’lik rekor yüzdelik dilimde yer aldı. Okulun Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ise yüzde 1,66 yüzdelik dilimle en seçkin öğrencileri bünyesine kattı.

        ASELSAN Konya MTAL de yükselen başarı grafiğiyle göz doldurdu. Geleceğin mühendis ve teknisyen adaylarını yetiştiren okulda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı yüzde 2,99 yüzdelik dilime ulaşırken, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ise yüzde 3,90’lık başarı dilimiyle genç yeteneklerin odak noktası oldu.

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        Yüksek teknoloji üretimine doğrudan entegre edilen eğitim müfredatları, laboratuvar imkanları ve ASELSAN’ın sunduğu geniş staj/istihdam olanakları, bu iki okulu Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumları arasına yerleştirdi. 2026 yerleştirme sonuçları, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde gençlerin savunma sanayisine olan inancını ve yoğun ilgisini bir kez daha tescilledi.

        ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2019’da Elektrik-Elektronik Alanı'nda yüzde 8,08 olan taban dilim, 2026’da yüzde 1,21’e yükseldi. Makine ve Tasarım Alanı'nda da yüzde 9,75’ten yüzde 1,66’ya çıktı.

        ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 2021’de Elektrik-Elektronik Alanı'nda yüzde 6,19 olan taban dilim yüzde 2,99’a, Makine ve Tasarım Alanı'nda yüzde 7,05 olan taban dilim yüzde 3,90’a yükseldi.

        Her iki okul da kuruluşlarından itibaren tercih sıralamasında istikrarlı biçimde yükselerek, kısa sürede Türkiye’nin yüksek başarı diliminden öğrenci alan seçkin mesleki ve teknik liseleri arasında güçlü bir konuma geldi.

        LGS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin parçası olacak başarılı gençlerin ASELSAN MTAL ile ASELSAN KONYA MTAL'yi tercih etmesinden gurur duyduk. Her zaman gençlerimizin yanındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

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