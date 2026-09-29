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        Haberler Gündem 3. Sayfa Askere gideceği gün toprağa verildi

        Askere gideceği gün toprağa verildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 22 yaşındaki Bayram Yanık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, askere gideceği gün toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        Kahreden olay! Askere gideceği gün toprağa verildi

        Mersin'deki olay, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Arkadaşının kullandığı otomobilde bulunan Bayram Yanık, aracın bir evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yanık hayatını kaybetti.

        Kazada hayatını kaybeden Yanık'ın bugün vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya uğurlanacağı ancak talihsiz kazanın meydana geldiği öğrenildi. Bayram Yanık 22 yaşında askere uğurlanacağı gün son yolculuğuna uğurlandı.

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