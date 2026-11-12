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        Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı! İtfaiyeyi aradılar

        Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yoğun dumanı görenler paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat anları cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        Tatbikatı yangın sandılar

        Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın müdahalesi gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yükselen yoğun duman çevrede bulunan kişilerin dikkatini çekti.

        Çalışmadan haberi olmayan bazı kişiler, havalimanında yangın çıktığını düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat sırasında oluşan yoğun duman ve ekiplerin çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #atatürk havalimanı
        #yangın
        #tatbikat
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