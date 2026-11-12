Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı! İtfaiyeyi aradılar

Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!

İstanbul Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheliler, çalıntı motosiklete başka bir aracın plakasını takarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polisin kurduğu özel ekip, motosikletin şasi numarasından yola çıkarak saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüphelileri... Daha Fazla Göster İstanbul Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheliler, çalıntı motosiklete başka bir aracın plakasını takarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polisin kurduğu özel ekip, motosikletin şasi numarasından yola çıkarak saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin hareketleri adım adım ortaya çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, 6 ilçede 8 adrese düzenlenen nefes kesen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı Daha Az Göster