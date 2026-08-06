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        Ayvalık'ın tarihi Gümrük Meydanı yenilendi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllardır otopark olarak kullanılan tarihi Gümrük Meydanı, yenileme çalışmalarının ardından kullanıma sunuldu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Ayvalık'ta Gümrük Meydanı yenilendi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alan kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından tarihi Gümrük Meydanı olarak yeniden kente kazandırıldı.

        Tarihi dokusu korunarak yeniden düzenlenen meydanın, kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunması hedefleniyor. Konserler, festivaller, sergiler ve çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak meydan, aynı zamanda vatandaşların buluşma noktası olacak.

        Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ı, kentin hafızası olan tarihi Gümrük Meydanı'yla yeniden buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Uygun fiyatlı belediye işletmemiz Gümrük Kafe ile birlikte bu alan, herkesin nefes alacağı, bir araya geleceği ve yaşamın her anına ev sahipliği yapacak canlı bir kamusal mekan olacak" dedi.

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        #balıkesir haberleri
        #ayvalık gümrük meydanı
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