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        Haberler Gündem 3. Sayfa Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü!

        Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü!

        İstanbul Kağıthane'de Azerbaycanlı Latife İbadova adlı kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, İbadova ile aynı evde yaşadığı ve ihbardan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldığı iddia edilen Ferhat isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü!

        Kağıthane'de ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri, odada hareketsiz halde yatan Azerbaycan uyruklu Latife İbadova’nın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

        DHA'nın haberine göre İbadova’nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, İbadova ile aynı evde yaşadığı ve ihbardan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldığı iddia edilen Ferhat isimli kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yurtdışından gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri, kapısı ve penceresi açık olan bir eve girdi. Ekipler yaptığı incelemede odada hareketsiz halde yatan kadını buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kadının Azerbaycan uyruklu Latife İbadova olduğunu tespit etti.

        BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİNİN İHBARDAN 15 DAKİKA ÖNCE EVDEN AYRILDIĞI İDDİASI

        İncelemelere devam eden polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede İbadova’nın vücudunda darp ve kesici delici alet izine rastlamadı. Ancak evde masanın üzerindeki pet şişede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. Madde incelenmesi için ekipler tarafından alındı. Diğer yandan mahalle sakinleriyle görüşen polis ekipleri, Ferhat isimli bir kişinin İbadova ile aynı evde yaşadığını öğrendi. Mahallelinin iddiasına göre Ferhat isimli kişi, ihbar yapıldıktan yaklaşık 15 dakika önce evden ayrıldı.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

        Ayrıca mahalleli, çiftin bir süredir gece saatlerinde tartıştığını iddia etti. Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: İHA

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