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        Haberler Gündem Güncel Bafra'da üreticilerinden 4 kilometrelik "çeltik" konvoyu

        Bafra'da üreticilerinden 4 kilometrelik "çeltik" konvoyu

        Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Yaklaşık 600 traktörle bir araya gelen üreticiler, Samsun-Sinop kara yolunda 4 kilometrelik konvoy oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Bafra'da 4 kilometrelik "çeltik" konvoyu

        Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası'nda çeltik hasadı devam ederken, üreticilerin gözü açıklanacak alım fiyatlarına çevrildi. Bafra'da yaklaşık 160 bin dekar alanda 173 bin ton civarında çeltik üretimi gerçekleştiriliyor.

        İHA'nın haberine göre, üreticiler, traktörleriyle Kolay Kavşağı'nda bir araya gelerek Samsun-Sinop kara yolunda yaklaşık 600 traktörle konvoy oluşturdu. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki konvoy, Hastane Kavşağı’ndan dönüş yaparak Bafra Ziraat Odası önünde sona erdi.

        Çeltik üreticileri, artan girdi maliyetleri dikkate alınarak ürünlerinin değerinde alınmasını ve alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Üreticiler, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini karşılayacak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede olmasını beklediklerini dile getirdi.

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        #samsun haberleri
        #Bafra
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