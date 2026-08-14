Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli'den AK Parti'ye özel çelenk

        Bahçeli'den AK Parti'ye özel çelenk

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek miting için özel çelenk gönderdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli'den AK Parti'ye özel çelenk

        AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel programla kutlayacak.

        Programın sloganı "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" olarak belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mitinge çelenk gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak ‘25’ yazısı oluşturuldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti 25 yaşında
        AK Parti 25 yaşında
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!