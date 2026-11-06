Bahçeli'nin 100 il çıkışı Viranşehir'i harekete geçirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 il, 1000 ilçe" hedefi, Şanlıurfa'nın nüfusu en kalabalık ilçelerinden Viranşehir'de heyecan yarattı. İl statüsüne kavuşmak isteyen Viranşehirliler, kampanya başlatarak siyasi partilerden destek istedi. Nüfusu, ekonomik potansiyeli, stratejik konumu ve tarımsal üretimiyle il olmayı hak ettiklerini savunan Viranşehirliler, taleplerinin Ankara'da karşılık bulmasını bekliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'deki il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması yönündeki açıklaması, il olmayı bekleyen ilçelerde yeni bir hareketlilik başlattı.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bu ilçelerden biri de Şanlıurfa'nın önemli yerleşim merkezlerinden Viranşehir oldu. Yıllardır il olma talebini dile getiren Viranşehirliler, Bahçeli'nin açıklamasının ardından seslerini duyurmak için kampanya başlattı. İlçenin nüfusu, ekonomik gücü ve bölgedeki stratejik konumu, kampanyanın temel gerekçeleri arasında gösterildi.

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK İSTEDİLER

Viranşehir Bizim Gazete Yazı İşleri Müdürü Fethi Güzelses, kampanya kapsamında Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü'yü ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret ederek ilçenin il olması yönündeki talebe destek istedi.

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Görüşmelerde Viranşehir'in sahip olduğu ekonomik ve sosyal potansiyel anlatılırken, il statüsüne kavuşmasının bölgeye sağlayacağı katkılar gündeme getirildi. Kampanyayı yürütenler, siyasi parti temsilcilerinden olumlu destek aldıklarını belirterek Viranşehir'in il olması talebinin siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde ortak bir beklenti olduğunu vurguladı.

215 BİN NÜFUSU, TARIMI VE STRATEJİK KONUMU

2025 yılı için verilen resmi nüfus verilerine göre 215 bin 727 kişinin yaşadığı Viranşehir, Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Kampanyayı yürütenler, ilçenin fiili nüfusunun 250 bini aştığını savunuyor.

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Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'a yaklaşık 95'er kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin uluslararası ulaşım güzergahındaki konumu da il olma talebinin önemli gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 1 milyon dekarlık tarım alanı, hayvancılık faaliyetleri, organize sanayi bölgesi ve güneş enerjisi yatırımlarıyla dikkat çeken Viranşehir'in, il statüsüne kavuşması halinde çevre yerleşim merkezlerine de hizmet verebileceği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA 'VİRANŞEHİR VALİLİĞİ' HEYECANI

İl olma kampanyası sosyal medyaya da taşındı. Viranşehirliler tarafından hazırlanan "Viranşehir Valiliği" logosu kısa sürede ilgi görürken, çok sayıda vatandaş ilçenin il statüsüne kavuşması yönündeki beklentisini paylaştı.

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Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu, Sefertepe arkeolojik alanı ve inanç turizmi potansiyeli de kampanyada öne çıkarılan özellikler arasında yer aldı. Viranşehirliler, ilçenin sahip olduğu imkanların değerlendirilmesini ve il olma talebinin siyasi gündeme taşınmasını istiyor. Bahçeli'nin "100 il, 1000 ilçe" hedefinin ardından başlatılan kampanyada şimdi gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi.