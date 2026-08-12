Bahçeli'ye özel hediye

MHP TBMM Grubu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç yer aldı.

Ziyarette, Bahçeli'ye "Lider Ülke Türkiye" idealini yansıtan özel bir hediye takdim edildiği belirtildi.

MHP TBMM Grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Filiz Kılıç Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye üç hilalin ışığında ve al bayrağımızın gölgesinde, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin imzasını taşıyan; güçlü ve aydınlık 'Lider Ülke Türkiye' idealini yansıtan hediyeyi takdim ettiler."

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.