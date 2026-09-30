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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Çiftçi'den Sakarya'daki selde 4 kişiyi kurtaran ekiplere tebrik

        Bakan Çiftçi'den Sakarya'daki selde 4 kişiyi kurtaran ekiplere tebrik

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 4 vatandaşı güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Sakarya'daki selde 4 kişiyi kurtaran ekipleri tebrik etti

        Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı "Daima milletimizin yanındayız" başlıklı paylaşımında, Türk devletinin iyi günde olduğu gibi zor günde de milletinin yanında olduğunu belirtti.

        Çiftçi, Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti.

        Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmalarının, Türk devletinin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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