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        Haberler Gündem Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı

        Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajında, “Türk demokrasi tarihi 15 Temmuz 2016 gecesi hain ve karanlık bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu karanlık gece milletimizin feraseti ile aydınlık bir sabaha ulaşmıştır. Milletimiz kadın, erkek, yaşlı, genç demeden bağımsızlığına, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmıştır. 15 Temmuz; sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi hafızalarımızda her daim diriliğini koruyacaktır. Bu cennet vatanda egemenlik her daim milletin olacaktır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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