Bakan Fidan'ın telefon görüşmeleri

Çalıştığı döviz bürosundan elektrik kesintisi sırasında 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA... Daha Fazla Göster İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA) Daha Az Göster