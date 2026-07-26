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        Haberler Gündem Bakan Fidan'ın telefon görüşmeleri

        Bakan Fidan'ın telefon görüşmeleri

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Bakan Fidan'ın telefon görüşmeleri

        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.

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