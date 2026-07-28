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        Haberler Ekonomi Otomobil Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza

        Ticaret Bakanlığı, kampanyalı satış fiyatının üzerinde ve 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el olarak satışa sunulan araç nedeniyle ilgili işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, ilanlardaki kilometre bilgisindeki farklılığın da incelemeye alındığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir vatandaşın başvurusu üzerine yürütülen inceleme kapsamında, kampanyalı satış fiyatının üzerinde ve 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el olarak satışa sunulan araç nedeniyle ilgili işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

        Olay, bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Paylaşımda, Toyota'nın resmi internet sitesinde 2 milyon 215 bin TL'ye satılan sıfır kilometre aracın, aynı aracın ikinci el ilanında 2 milyon 395 bin TL fiyatla satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Ayrıca ilanda aracın kilometresi 6 bin 1 kilometre olarak belirtilirken, ilan açıklamasında aracın 2 bin 700 kilometrede olduğunun yazıldığı ifade edildi.

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        "MEVZUATA AYKIRI FAALİYET TESPİT EDİLDİ"

        Kaplan, başvuruda yer alan iddiaların Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından değerlendirildiğini ve gerekli inceleme ile denetim çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde satışa yönelik işlem gerçekleştirdiği ve 6.000 km şartı dolmadan ikinci el motorlu kara taşıtının satışına ilişkin mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir."

        İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

        Kaplan, söz konusu işletmeye hem kampanyalı satış fiyatının üzerinde satış yapılması hem de 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el araç satışı gerçekleştirilmesi nedeniyle yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Açıklamada ayrıca, ilandaki kilometre bilgisine ilişkin farklılığın da ayrıca değerlendirildiğini belirten Kaplan, elektronik ilan platformlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi konusunun yakından takip edildiğini ifade etti.

        DENETİMLER SÜRECEK

        Kaplan, açıklamasını, "Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, otomotiv piyasasında adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sağlanması ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi amacıyla Bakanlığımız denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir." sözleriyle tamamladı.

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