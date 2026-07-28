Gözde Kansu'nun tekne tatili
Oyuncu Gözde Kansu, Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede objektiflere yansıdı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, gününü güneşlenerek geçirdi
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:37 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Gözde Kansu, tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede yorgunluk atıp enerji depoladı.
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Kansu, günün bir kısmını yanındaki arkadaşıyla sohbet ederek geçirdi.
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45 yaşındaki oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu ise gözlerden kaçmadı.
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Bordo tonlarındaki bikinisiyle dikkat çeken Kansu, denize girmeyi tercih etmedi.
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Teknenin ön kısmında güneşlenmeyi seçen oyuncu, keyifli anlar yaşadı.