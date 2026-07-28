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        Haberler Objektife Takılanlar Gözde Kansu'nun tekne tatili

        Gözde Kansu'nun tekne tatili

        Oyuncu Gözde Kansu, Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede objektiflere yansıdı. Denize girmeyi tercih etmeyen oyuncu, gününü güneşlenerek geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Gözde Kansu, tatil yaparken objektiflere yansıdı.

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        Ünlü oyuncu, önceki gün Bodrum Türkbükü'nde bir arkadaşına ait teknede yorgunluk atıp enerji depoladı.

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        Kansu, günün bir kısmını yanındaki arkadaşıyla sohbet ederek geçirdi.

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        45 yaşındaki oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu ise gözlerden kaçmadı.

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        Bordo tonlarındaki bikinisiyle dikkat çeken Kansu, denize girmeyi tercih etmedi.

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        Teknenin ön kısmında güneşlenmeyi seçen oyuncu, keyifli anlar yaşadı.

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        Gözde Kansu, günün ilerleyen saatlerinde ise tekneden botla ayrılarak gözlerden uzaklaştı.

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