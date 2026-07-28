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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması

        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması

        ABD'de Temsilciler Meclisi, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren yasa tasarısını geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı. Tasarı, onay için Senato'ya gitmeden ABD Başkanı Trump'tan konuya yönelik açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yasa tasarısını vurgulayarak ve Senato'yu harekete geçmeye çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması

        ABD'de Temsilciler Meclisi, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren yasa tasarısını geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı. Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nin tamamından 308'e karşı 117 oyla geçmişti.

        Tasarı, onay için Senato'ya gitmeden ABD Başkanı Trump'tan konuya yönelik açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 27 Temmuz'da Michigan'da düzenlediği mitingde, Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yasa tasarısını vurgulayarak ve Senato'yu harekete geçmeye çağırdı.

        Trump, "Yeri gelmişken, yaz saati uygulamasından da artık kurtulalım. Umarım Senato bunu onaylar. Temsilciler Meclisi onayladı ve bundan kurtulacağız" dedi.

        Trump, yılda 2 kere yapılan saat değişikliğini uzun zamandır eleştiriyor; ancak yıl boyunca Standart Saat mi yoksa Yaz Saati mi kullanması gerektiği konusundaki görüşü zaman içinde değişti.

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        TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

        Uygulamanın destekçileri, saatlerin değiştirilmesinin uyku düzenini bozduğunu, iş kazalarını artırdığını ve trafik kazalarına katkıda bulunduğunu söylüyor. Ayrıca, saatlerin yıl boyunca bir saat ileri alınmasının akşamları daha fazla gün ışığı sağlayacağını ve kış aylarında ekonomik aktiviteyi artıracağını savunuyor.

        Ancak karşı çıkanlar da yoğunlukta. Eleştirenler ise bu değişikliğin kış sabahlarında güneşin bir saat daha geç doğması anlamına geleceğini, bunun da daha fazla çocuğun okula gitmesine, işe gidip gelenlerin, inşaat işçilerinin, çiftçilerin ve diğerlerinin gün ağarmadan önce işe gitmesine neden olacağını söylüyor. Bazı yerlerde, kışın ilerleyen dönemlerinde güneş sabah 9'a kadar doğmayacak.

        I. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

        I. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD, öğleden sonra daha fazla gün ışığı olması ve elektrik tasarrufu sağlamak için yaz aylarında saatlerini bir saat ileri alıyor. Yaz Saati Uygulaması (DST) olarak bilinen bu değişiklik ile saatler her yıl sonbaharda bir saat geri alınıyor ve standart saate geçiliyordu.

        BBC'deki habere göre I. Dünya Savaşı sırasında yakıt tasarrufuna da yardımcı olan yaz saati uygulaması, çiftçiler arasında popüler değildi ve savaştan sonra kaldırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında geri döndü ve ülke genelinde saat değişimini standartlaştıran yasa 1966'da kabul edildi, ancak Hawaii ve Arizona dahil olmak üzere bazı eyaletler ve ABD toprakları Porto Riko ve Virgin Adaları bu uygulamadan muaf kalmayı tercih etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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