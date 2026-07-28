İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:37 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 54 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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