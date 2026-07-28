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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı

        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı

        İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

        Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 54 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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