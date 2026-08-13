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        Haberler Gündem Bakan Gürlek, Trabzon’da yorgun mermiyle ölen Emir’in ailesiyle görüştü

        Bakan Gürlek, Trabzon’da yorgun mermiyle ölen Emir’in ailesiyle görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 2021 yılında yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle bir araya geldi; dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Gürlek'ten Emir'in ailesine ziyaret

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da 11 Ağustos 2021’de yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile görüştü.

        DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

        Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı’nın dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden ele alındığını belirtti.

        Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla delillerin yeniden incelendiğini ifade ederek, “Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

        Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı’ya rahmet, ailesi ve yakınlarına ise sabır diledi.

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        #Akın Gürlek
        #Emir Yuşa Atıcı
        #haberler
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