Bakan Gürlek, Trabzon’da yorgun mermiyle ölen Emir’in ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da 11 Ağustos 2021’de yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile görüştü.

DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı’nın dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden ele alındığını belirtti.

Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla delillerin yeniden incelendiğini ifade ederek, “Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz” dedi.

Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı’ya rahmet, ailesi ve yakınlarına ise sabır diledi.