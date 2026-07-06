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        Haberler Gündem Çevre Bakan Yumaklı: Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, biz onu gelecek nesillerden emanet aldık

        Bakan Yumaklı: Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, biz onu gelecek nesillerden emanet aldık

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Hep şunu söylüyoruz; biz onu gelecek nesillerden emanet aldık. Onlara da bu emaneti olması gerektiği gibi iletmek durumundayız. Bu vesileyle buradan Uşak'tan bütün vatandaşlarımıza riskli dönemin geldiği ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar teyakkuz halinde olacağımızı, özellikle dışarıda açık alanda ateş yakılmaması ya da herhangi bir ateş oluşturacak faaliyetlerde bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 21:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Kalfa Orman Son Deposu'nda orman yangınları ile mücadele kapsamında köylere su tankeri hibe töreni ve Orman Köylerine Destek Projesi teslim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada 23 yılda 300 bin haneye 47,2 milyar liralık ORKÖY desteği sağlandığını aktaran Bakan Yumaklı, "Orman köylümüz eğer kalkınırsa ormanlarımız daha güçlü korunur. Bu sadece şu anda söylenmiş bir söz değil. Bizim istatistiklerimize de yansıyan bir husus. Dolayısıyla köylerimiz, köylülerimiz üretirse ülkemizin de güçleneceği ve yeşil vatanımızın da daha dikkatle korunacağı aşikardır. Emeğin olduğu yerde bereket var. Dolayısıyla biz de bu bereketi oluşturmaya gayret eden bir bakanlığız. Ülkemiz genelinde son 23 yılda 300 bin haneye 47,2 milyar liralık ORKÖY desteği sağlanmış oldu. Bu çünkü devletimizin orman köylüsüne vermiş olduğu değerin en somut göstergesi. Sadece konuşmuyoruz, yapıyoruz" dedi.

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        Yangınlarda ilk müdahalede tankerlerin önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bazen birkaç dakika, hektarlarca alanın yanmasına engel olabilecek bir süreyi ifade ediyor. Bu yüzden ilk müdahale kapasitemizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü iklim değişikliğinin bu hızına yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün beş köyümüze daha yangınlara daha hızlı ve etkili ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla 3 ton kapasiteli su tankerlerini teslim edeceğiz. Bunu bütün Türkiye'de yapıyoruz. Yani sadece Uşak'ta değil. Bu tankerler yangın anında köylülerimize müdahale için çok önemli bir imkan sağlıyor. İlk müdahale gücü için de önemli. Çok basit gibi görünebilir ama bizim hava ve kara gücümüzün olaya müdahale edene kadar yangının büyümesini engellemede önemli bir görev edinmiş oluyor" diye konuştu.

        Yeşil vatanın gelecek nesillerden emanet olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Hep şunu söylüyoruz; biz onu gelecek nesillerden emanet aldık. Onlara da bu emaneti olması gerektiği gibi iletmek durumundayız. Bu vesileyle Uşak'tan bütün vatandaşlarımıza riskli dönemin geldiği ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar teyakkuz halinde olacağımızı, özellikle dışarıda açık alanda ateş yakılmaması ya da herhangi bir ateş oluşturacak faaliyetlerde bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

        Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

        "Uğraşmak, müdahale etmek, kabiliyetiniz, kapasiteniz, personel gücünüz, hava gücünüz, kara gücünüz elbette bunlar olacak ama en maliyetsiz yangın aslında çıkmamış olan yangın. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü buraya verelim. Bütün vatandaşlarımız hep bir arada, hep birlikte omuz omuza verelim. Ülkemizi artık bundan sonra daha riskli iklim değişikliğinin getirdiği dönemlere hazır hale getirelim diyorum."

        Programda orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sunan köy muhtarlarına 2025 yılı Yeşil Bayrak ve sertifikaları takdim edildi. Uşak Üniversitesi Orman Topluluğu'nda eğitimlerini tamamlayan öğrencilere ise "Orman Yangın Gönüllüsü" sertifikaları verildi. Törende ayrıca ORKÖY hibe desteğiyle traktör almaya hak kazanan hak sahiplerine araçları teslim edilirken, orman yangınlarına ilk müdahalenin daha etkin yapılabilmesi amacıyla bazı köylere 3 ton kapasiteli su tankerleri dağıtıldı.

        Programda Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle de birer konuşma yaptı.

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