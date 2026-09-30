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        Haberler Gündem Çevre Bartın Irmağı'nda köpüklenme: Numuneler laboratuvara gönderildi

        Bartın Irmağı'nda köpüklenme: Numuneler laboratuvara gönderildi

        Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde meydana gelen köpüklenme için ekipler inceleme başlattı. Irmaktaki köpüklenmeyi fotoğraflayan ekiplerce alınan numuneler, laboratuvarda incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 18:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bartın Irmağı'nda "köpüklenme" incelemesi

        Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde bentten dökülen suların köpürmesi dikkat çekti. Oluşan köpükler ırmak yüzeyinin büyük bölümünü kapladı.

        Köpüklenmenin ırmağa karışan atık ve kimyasallardan kaynaklandığı ihtimali üzerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Çamur renginde akan ırmaktaki köpüklenmeyi fotoğraflayan ekipler, suyun memba ve mansap kısımlarından örnekler aldı. Irmaktan alınan numuneler, laboratuvarda incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

        Irmağın çevresini de dolaşan ekipler, yaptıkları ilk tespitlerde ırmak kenarında kimyasal atık karıştırabilecek bir işletme ya da atık deşarj hattına rastlamadı. Hemen her şiddetli yağmurda yaşandığı belirtilen köpüklenmenin çevredeki tarım arazilerinde kullanılan ilaçlardan kaynaklandığı ileri sürüldü.

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        İHA'nın haberine göre, daha önce de bir çok kez ırmaktan alınan numunelerin bakanlık laboratuvarında yapılan incelemelerde, yoğun azot bileşenlerine rastlanıldığı ve bu durumun da tarım arazilerinde kullanılan ilaçları işaret ettiği öğrenildi.

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        #bartın haberleri
        #Bartın Irmağı
        #çevre kirliliği
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