İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir vale, müşteriye ait lüks cipi park etmeye çalışırken iddiaya göre fren yerine gaza basınca restoranın içine girdi. Kaza, saat 20.30 sıralarında Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün salonuna gelen müşteri, cipini park etmesi için vale Haluk Çelik'e teslim etti. Aracı park etmek için manevra yapan Çelik, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan cipin kontrolünü kaybeden vale, araçla düğün salonunun bitişiğindeki restorana girdi.

VALE GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, cipte ve restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, vale Haluk Çelik'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.