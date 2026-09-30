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        Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den "Penguen Sitesi" açıklaması

        İstanbul'un Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 2023 yılında yıkımı gerçekleştirilen Penguen Sitesi'nde yaşanan mağduriyetin giderileceğini açıkladı. Hak sahipleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Bingöl, sitenin Tuzla Belediyesi tarafından yeniden yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Başkan Bingöl'den "Penguen Sitesi" açıklaması

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2023 yılında yıkımı gerçekleştirilen Penguen Sitesi'nde hak sahiplerinin yeni evlerine kavuşma süreci, aradan geçen sürede sonuçlandırılamadı. Bu süreçte dört farklı yükleniciyle sözleşme imzalanmasına rağmen yüklenicilerin hiçbiri inşaat faaliyetlerine başlamadı.

        Yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, hak sahipleriyle bir araya gelerek taleplerini ve yaşadıkları sorunları dinledi. Görüşmenin ardından sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Bingöl, sorumluluğu Tuzla Belediyesi olarak üstlendiklerini belirtti.

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        Başkan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Penguen Sitesi'nde yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen komşularımızın yaşadığı süreci ve mağduriyeti biliyoruz. Yıkımın ardından uzayan belirsizlikler, değişen yükleniciler ve sonuçsuz kalan süreçler artık geride kalacak. Tuzla Belediyesi olarak sorumluluğu üstleniyoruz; Penguen Sitesi'ni biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Bingöl, sürecin hak sahiplerinin hakları gözetilerek açık ve şeffaf şekilde yürütüleceğini ve vatandaşların yeniden güvenli yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

        Penguen Sitesi'nin yapımını Tuzla Belediyesi iştiraki TUZ-YAP İnşaat A.Ş. üstlenecek. Sürecin doğrudan TUZ-YAP tarafından yürütülmesi planlanırken, yaklaşık 6 aylık hafriyat çalışmasının ardından temel atılması hedefleniyor. Yıkımdan önce 267 hanenin bulunduğu Penguen Sitesi’nde yürütülecek çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık bin kişinin yaşadığı mağduriyetin çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

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        #istanbul haberleri
        #Tuzla Belediyesi
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