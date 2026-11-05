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        Haberler Gündem Güvenlik Batman merkezli yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

        Batman merkezli yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

        Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        Batman merkezli yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı.

        Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemelerde, 10'u üst düzey yönetici 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi.

        32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmalarının ardından dün Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHA'nın haberine göre operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere de el konuldu.

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